В ЛНР заявили о восьми обстрелах со стороны силовиков за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (330)

ЛУГАНСК, 25 ноя — РИА Новости. Украинские силовики восемь раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы различных типов, БМП, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — заявили в оборонном ведомстве республики.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись позиции народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Долгое, Калиновка, Красный Яр, Лозовое, Логиново. Всего по территории республики были выпущено порядка 136 снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.