TransCanada собрала тысячу баррелей нефти, вытекшей из трубопровода в США

Компрессорная станция компании TransCanada для нефтепровода Keystone XL в США

Компрессорная станция компании TransCanada для нефтепровода Keystone XL в США

МЕХИКО, 25 ноя — РИА Новости. TransCanada сообщила, что собрала 44,4 тысячи галлонов (около 1 тысячи баррелей) нефти после разлива на трубопроводе Keystone в американском штате Южная Дакота.

Ранее компания закрыла часть трубопровода Keystone после утечки 5 тысяч баррелей нефти, перекрыв участок от Хардисти в канадской Альберте до Кушинга (Оклахома, США) и от Хардисти до Вуд-Ривера и Патоки (Иллинойс, США). Южное ответвление трубы к Мексиканскому заливу продолжает работать.

На проекте работают около 170 человек.

Компания ведет мониторинг состояния окружающих объектов, данных о загрязнении воды в результате утечки не поступало.

К вечеру воскресения компания намерена извлечь поврежденный участок трубопровода, проверить его на месте и затем отправить на экспертизу в лабораторию Национального совета безопасности на транспорте США в Вашингтоне.