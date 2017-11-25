TransCanada собрала тысячу баррелей нефти, вытекшей из трубопровода в США

МЕХИКО, 25 ноя — РИА Новости. TransCanada сообщила, что собрала 44,4 тысячи галлонов (около 1 тысячи баррелей) нефти после разлива на трубопроводе Keystone в американском штате Южная Дакота.
Ранее компания закрыла часть трубопровода Keystone после утечки 5 тысяч баррелей нефти, перекрыв участок от Хардисти в канадской Альберте до Кушинга (Оклахома, США) и от Хардисти до Вуд-Ривера и Патоки (Иллинойс, США). Южное ответвление трубы к Мексиканскому заливу продолжает работать.
На проекте работают около 170 человек.
Компания ведет мониторинг состояния окружающих объектов, данных о загрязнении воды в результате утечки не поступало.
К вечеру воскресения компания намерена извлечь поврежденный участок трубопровода, проверить его на месте и затем отправить на экспертизу в лабораторию Национального совета безопасности на транспорте США в Вашингтоне.