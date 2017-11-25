ВМС Аргентины рассказали, как российский дрон поможет в поиске подлодки

МЕХИКО, 25 ноя – РИА Новости. Оборудование, предоставленное Россией и США, позволяет вести поиск пропавшей аргентинской подлодки "Сан-Хуан" на глубине до 6 тысяч метров, однако спасательными работами можно заниматься только на глубине не более 600 метров, заявил представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби.

"Этой ночью к операции присоединится российский (самолет) "Антонов", который привезет электроподлодку с возможностью поиска на глубине до 6 тысяч метров, но не спасения. Что касается спасения, то (возможность) составляет 600 метров при помощи погружаемого судна США", — приводит слова Бальби канал Todo Noticias.

При этом глубину в зоне поиска в районе гидравлической аномалии, которая может быть связана с пропавшей субмариной, Бальби определил в пределах 0,2-1 тысячи метров.

В пятницу вечером по местному времени российский транспортный самолет Ан-124 приземлился в аргентинском городе Комодоро-Ривадавия. Предполагается, что оттуда он отправится в Ушуайю. На борту самолета находятся операторы телеуправляемого необитаемого подводного аппарата "Пантера плюс", водолазы-глубоководники и водолазный врач. Старшим группы российских военных спасателей назначен глава НИИ спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ Сергей Башмаков.

Через несколько дней в Аргентину также прибудет океанографическое исследовательское судно "Янтарь" ВМФ России.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи экипаж субмарины сообщил об аварии. На борту подлодки находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.