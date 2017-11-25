Нацполиция Украины заявила о распространении вируса-шифровальщика Scarab

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Национальная полиция Украины сообщила о распространении через сеть более 12,5 миллиона электронных писем, зараженных новой версией вируса-шифровальщика Scarab, требующего выкуп за доступ к файлам, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Согласно сообщению, специалисты впервые обнаружили этот вирус в июне 2017 года, 24 ноября было зафиксировано его распространении через крупнейшую спам-ботнет сеть "Necurs".

"Специалисты по кибербезопасности установили, что с использованием "Necurs" было отправлено более 12,5 миллионов электронных писем в которых содержались файлы с новой версией Scarab ransomware", — говорится в сообщении.

Электронные письма, содержащие вирус, замаскированы под архивы с отсканированными изображениями, поясняется в сообщении. Эти письма содержат внутри зараженный вирусом архив. После его срабатывания вирус автоматически открывает на рабочем столе файл с текстом: "Если вы хотите получить все ваши файлы обратно, пожалуйста прочитайте его.txt".

Добавляется, что сумма выкупа в сообщении не указывается, однако злоумышленники обращают внимание жертвы на то, что она будет увеличиваться до тех пор, пока пострадавший не свяжется с авторами Scarab.

Согласно сообщению департамента киберполиции Национальной полиции Украины, за сутки заявлений о поражении данным вирусом не поступало. Для уменьшения риска заражения Scarab пользователям советуют не открывать похожие письма, даже если они получены из надежного источника или получать подтверждение о пересылке файлов через другие каналы связи (телефон, смс, мессенджер).

Это не первая ситуация с вирусом-шифровальщиком в этом году, в мае и июне. Вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании РФ и Украины, он блокировал компьютеры и требовал за разблокировку сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларам.

Директор Европола Роб Уэйнрайт сообщал, что масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Разработчики антивируса Avast сообщали о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, на Украине и Тайване.