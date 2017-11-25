МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Воздушные силы Египта в результате авиаударов уничтожили несколько транспортных средств, причастных к теракту в мечети эр-Роуда на севере Синая, и несколько баз террористов с оружием и боеприпасами, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя вооруженных сил страны Тамера Рифаи.

"В ходе преследования террористов, ответственных за нападение на молящихся людей в мечети эр-Роуда в городе эль-Ариш, воздушные силы уничтожили несколько транспортных средств, участвовавших в жестоком теракте", — приводит телеканал слова Рифаи. Он добавил, что базы боевиков с оружием и боеприпасами были полностью уничтожены.

Также телеканал отмечает, что ранее после теракта власти страны закрыли контрольно-пропускной пункт в городе Рафах на границе Египта и Сектора Газа, который был недавно открыт.

В пятницу боевики ворвались в мечеть эр-Роуда в деревне Бир-эль-Абд, расположенной к западу от города эль-Ариш, во время молитвы. Одни взорвали бомбу, другие расстреливали людей, в панике выбегавших из мечети. Когда на место происшествия приехали машины скорой помощи, террористы открыли огонь и по ним. По последним данным, жертвами теракта стали 235 человек, еще 130 получили ранения.