Российский Ан-124 прибыл в Аргентину для поисков пропавшей подлодки

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Транспортный самолет Ан-124, направленный Россией в Аргентину для помощи в поиске пропавшей подводной лодки "Сан-Хосе", приземлился в городе Комодоро-Ривадавия, заявил РИА Новости полковник в отставке и координатор по логистике операции по поиску субмарины Рубен Паломек.

"Я смотрю на посадку Ан-124, только что прилетел, еще не остановился, мы так понимаем, (самолет — ред.) собирается оставить часть груза в Комодоро-Ривадавия, но это не подтверждено", — заявил Паломек.

Ранее сообщалось, что Ан-124 приземлится вечером в пятницу по местному времени (утро субботы мск) в городе Комодоро-Ривадавия, а оттуда направится в Ушуайю. Через несколько дней в Аргентину прибудет океанографическое исследовательское судно "Янтарь" ВМФ России.

Подводный корабль ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту подлодки в море вышли 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.

Представитель ВМС Аргентины Энрике Балби сообщил в четверг, что имеется информация об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением подводной лодки "Сан-Хуан".

Ранее в пятницу российское военное ведомство сообщило, что группа специалистов ВМФ России вылетела в Аргентину для участия в поиске подлодки "Сан-Хуан". В состав группы вошли командир и операторы телеуправляемого необитаемого подводного аппарата "Пантера плюс", водолазы-глубоководники и водолазный врач. Старшим группы российских военных спасателей назначен глава НИИ спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ Сергей Башмаков.

Также в район проведения поисковой операции перенаправлено океанографическое исследовательское судно "Янтарь" ВМФ России, оборудованное двумя глубоководными аппаратами, позволяющими проводить обследования на глубине до 6 километров.