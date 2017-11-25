Жертвами пожара в отеле в Батуми стали гражданин Ирана и граждане Грузии

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Жертвами пожара в батумском отеле стали десять граждан Грузии и один гражданин Ирана, сообщает в ночь на субботу МВД Грузии.

Пожар в гостинице "Леогранд" возник в пятницу вечером, его жертвами стали 11 человек. По данным грузинского Первого канала, он начался в спа-центре, где находились участницы конкурса "Мисс Грузия". Все они были эвакуированы и не пострадали. По данным МВД, прокуратура начала расследование, предварительно основной причиной гибели людей считается несоблюдение норм безопасности: у здания не было пожарной лестницы.

"Одиннадцать человек, среди них десять граждан Грузии и один гражданин Ирана, погибли в отеле "Леогранд" в Батуми", — сообщает министерство в заявлении, опубликованном на своем сайте.

Министр внутренних дел Георгий Гахария ранее заявил о возбуждении дела по статье "нарушение правил противопожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более человек", которая предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. Он пообещал наказать виновных по всей строгости закона.

"Был задымлен единственный коридор, лестница, и люди были блокированы на седьмом этаже. Хочу поблагодарить спасателей, так как благодаря их смелым действиям мы смогли снять людей с седьмого этажа. Также хочу поблагодарить порт Батуми за технику, которая помогла нам спасти людей. Сейчас можно сказать, что спасены 100 человек", — заявил Гахария журналистам.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выразил соболезнования и поблагодарил спасателей. "От всего сердца выражаю соболезнования семьям и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Благодарю спасателей-пожарных, всех, кто ценой большого риска смог спасти жизни людей. Надеюсь, что следствие в кратчайшие сроки установит причины возникновения пожара", — сказано в заявлении.

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