Погибли 11 человек: в гостинице в Батуми произошел пожар

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. При пожаре в гостинице "Лео Гранд" в Батуми погибли 11 человек, 21 пострадал, сообщает МВД Грузии. По словам источника агентства "Sputnik Грузия" в местных правоохранительных органах, среди пострадавших при пожаре есть граждане Израиля и Турции, среди погибших также могут быть иностранцы.

Пожар начался на четвертом этаже отеля в пятницу примерно в 20:00 по местному времени. Предположительно, эпицентр возгорания находился в спа-салоне. В это время там находились участницы конкурса красоты "Мисс Грузия", все они были вовремя эвакуированы, никто из них не пострадал.

Реакция властей

Министр внутренних дел Георгий Гахария заявил о возбуждении дела по статье "нарушение правил противопожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более человек", которая предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. Он пообещал наказать виновных по всей строгости закона.

"Был задымлен единственный коридор, лестница, и люди были блокированы на седьмом этаже. Хочу поблагодарить спасателей, так как благодаря их смелым действиям мы смогли снять людей с седьмого этажа. Также хочу поблагодарить порт Батуми за технику, которая помогла нам спасти людей. Сейчас можно сказать, что спасены 100 человек", — заявил Гахария журналистам.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выразил соболезнования и поблагодарил спасателей. "От всего сердца выражаю соболезнования семьям и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Благодарю спасателей-пожарных, всех, кто ценой большого риска смог спасти жизни людей. Надеюсь, что следствие в кратчайшие сроки установит причины возникновения пожара", — сказано в заявлении.

Штраф за отсутствие противопожарной системы

Несколько месяцев назад агентство туризма Аджарии оштрафовало гостиницу "Лео Гранд" за отсутствие противопожарной системы.

В 2015 году в гостинице "Армази" в 20 километрах от Батуми произошел пожар, в результате которого погибли трое детей, 45 человек, среди них 31 подросток, смогли выбраться из горящего здания. Владелец гостиницы был арестован.

По информации пресс-центра правительства Аджарии, строительство "Лео Гранда" на 182 номера, с президентскими апартаментами, конференц-залами и спа-центром, обошлось в 35 миллионов долларов США.