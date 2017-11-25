СМИ сообщили о провале наступления украинской армии в Донбассе

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Планировавшееся наступление украинской армии в Донбассе провалилось из-за того, что один из волонтеров раскрыл планы силовиков. Об этом сообщает ТСН.

Как рассказали в штабе 54-й бригады вооруженных сил Украины, силовики планировали захватить значительную территорию и выйти на окраину Горловки, которая находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Скажу честно, результат планировался гораздо более масштабный. Планировали захватить значительно большую территорию, но эти планы стали достоянием общественности", — рассказал один из офицеров бригады.

По данным ТСН, информацию о готовящемся наступлении опубликовал один из волонтеров, после чего ополчение подтянуло резервы. В результате, как утверждает телеканал, все ограничилось захватом населенных пунктов Травневое и Гладосово, расположенного в так называемой "серой зоне" на линии разграничения сторон.

В четверг в генштабе вооруженных сил Украины заявили, что отдельные подразделения силовиков укрепили позиции на луганском направлении. В тот же день в Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики рассказали, что трое украинских силовиков погибли, двое получили ранения, подорвавшись на мине при попытке выйти на позиции ополчения у линии соприкосновения сторон.