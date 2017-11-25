"Самая смертоносная": британские СМИ рассказали о новой российской подлодке

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Западные СМИ, среди которых Daily Mail, Daily Express и Daily Star, опубликовали материалы, посвященные новому российскому подводному ракетоносцу "Князь Владимир", спущенному на воду 17 ноября в Северодвинске.

Издание Daily Mail назвало подлодку "самой смертоносной субмариной в мире". В статье отмечается, что "Князь Владимир" оснащен 20 (в реальности их 16 — ред.) межконтинентальными баллистическими ракетами Р-30 "Булава", которые имеют разделяющиеся боеголовки мощностью по 150 килотонн каждая. Подводная лодка способна запускать ракеты на расстояние до 9,3 тысячи километров и имеет рабочую глубину погружения до 400 метров, что делает ее практически невидимой для локаторов, подчеркивает издание.

Отмечается, что американский конкурент "Князя Владимира" — субмарина Огайо — несет 24 баллистические ракеты Trident II, которые имеют, меньшую дальность поражения, при этом у подлодки меньше рабочая глубина.

В комментариях под статьями развернулись оживленные дискуссии.

"Кажется, что они ушли на годы вперед, когда речь заходит о подобных вещах", — пишет Solution.

"Большая часть российского оружия — старье, которое развалится к завтраку. Не важно, что говорят ваши лидеры. Россия — не супердержава, и НАТО благодаря США легко раздавит эти древние танки и БМП", — спорит с ним BetterDeadThanRed.

"Россия становится мировым лидером, и никто не принимает это во внимание. Однажды наши лидеры договорятся, и это спровоцирует войну против нее. Нам нужно быть с Россией в одной команде, а не усиливать трения, как это делает Мэй", — считает vivelo.

"Я спрашиваю себя, в чем смысл? Что дает то, что ракета достигнет цели на минуту раньше? Ведь в ответ прилетит такая же ракета. Лучше направить ресурсы на развитие и победу в небольших противостояниях. В ядерной войне не может быть победителей", — рассуждает leapingwolf.

"Князь Владимир" стал четвертым атомоходом проекта 955 "Борей" и первым модернизированным крейсером серии "Борей-А". Он должен войти в боевой состав Северного флота уже в 2018-м году. На "Севмаше" достраиваются еще четыре подводных крейсера, их спуск на воду планируется до 2022 года.