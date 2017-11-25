В Лондоне более 15 человек получили травмы в результате инцидента в метро

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Более 15 человек пострадали в результате инцидента на станции метро Oxford Circus, сообщает служба скорой помощи Лондона.

Ранее полиция сообщила об инциденте на станции метро Oxford Circus. Первые сообщения о стрельбе поступили в полицию в 16.37 (19.37 мск), на место прибыли сотрудники Британской транспортной полиции и Скотланд-Ярда, в том числе вооруженные, а также три пожарных расчета.

Инцидент в главном торговом районе Лондона произошел в пятничный час-пик и в день одной из предрождественских распродаж, когда магазины были переполнены покупателями. Полиция Лондона и Британская транспортная полиция позднее не подтвердили сообщения о стрельбе на станции.

"Мы оказали помощь нескольким пациентам, которые получили травмы, пока покидали район Oxford Circus. Мы осмотрели семерых пациентов на месте и доставили восьмерых в две центральные больницы Лондона с небольшими повреждениями. Также мы доставили одного пострадавшего в травматологический центр с травмой ноги", — сообщила служба в Twitter.

Following the Oxford Circus incident earlier we treated several patients who sustained injuries whilst leaving the area and discharged 7 patients at the scene and took 9 patients to hospital. pic.twitter.com/Kyap01p4Gu — London Ambulance (@Ldn_Ambulance) 24 ноября 2017 г.

​Полиция на транспорте Великобритании сообщает, что на платформе метро произошла ссора между двумя мужчинами. Эти мужчины попали на запись камер слежения. "Они (полицейские) хотели бы побеседовать с этими двумя мужчинами со снимков с камер слежения, которые, как они думают, могут располагать информацией об инциденте", — сообщается в заявлении полиции на транспорте.