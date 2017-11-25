Эксперт назвал возможную причину гибели подводной лодки "Сан-Хуан"

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Морская донная мина времен аргентино-британской Фолклендской войны (1982) могла стать причиной гибели подводной лодки "Сан-Хуан", заявил РИА Новости в субботу военный эксперт заместитель главного редактора журнала Минобороны "Воин России" капитан первого ранга Василий Дандыкин.

Представитель военно-морских сил Аргентины Энрике Балби ранее сообщил, что имеется информация об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Подводный корабль ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября при переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи экипаж субмарины сообщил об аварии аварии. На борту подлодки находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.

"Морская мина, установленная во время Фолклендской войны, могла стать причиной гибели подводной лодки "Сан-Хуан", — сказал Дандыкин. Он отметил, что "в 1982 году ее вполне могла установить скрытно приблизившаяся к побережью Аргентины британская субмарина". "К примеру, донная мина в течение 35 лет вполне спокойно могла ждать своей жертвы. Шторм мог сорвать ее с минрепа и бросить на "Сан-Хуан", — заключил эксперт.

Фолклендская война

Фолклендская война шла со 2 апреля по 14 июня 1982 года между Аргентиной и Великобританией за Фолклендские (Мальвинские) острова, которые находятся в юго-западной части Атлантического океана на расстоянии 13 тысяч километров от Соединенного Королевства и 400 километров от Аргентины. Она началась с захвата Фолклендских островов, а также Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов Аргентиной, попытавшейся распространить на них свой суверенитет. Противоборствовавшие государства официально не объявляли друг другу войну, хотя признавали, что острова являются зоной военных действий.

Британское правительство 5 апреля 1982 года направило из Портсмута (США) в Южную Атлантику эскадру из 40 кораблей и судов во главе с авианосцами "Гермес" и "Инвинсибл" с 10-тысячным экспедиционным корпусом на борту. Британская эскадра 25 апреля высадила десант на острове Южная Георгия, который захватил в плен аргентинский гарнизон. 30 апреля Британия ввела полную военную и морскую блокаду Фолклендов. Английская авиация с авианосцев нанесла удары по позиции аргентинцев на островах, вывела из строя аэродромы, повредила несколько их боевых самолетов и вертолетов.

Английской подводной лодкой 2 мая был потоплен аргентинский крейсер "Хенераль Бельграно", находившийся вне пределов 200-мильной запретной зоны, объявленной англичанами. Аргентинские самолеты в тот же день потопили британский эсминец "Шеффилд".

Британские войска высадились на Фолклендах 21 мая. В операции участвовали 22 тысячи человек, два авианосца, семь эсминцев, семь десантных кораблей, три атомные подводные лодки, 40 истребителей-бомбардировщиков вертикального взлета "Харриер" и 35 вертолетов. Тридцатого мая аргентинским самолетам удалось повредить авианосец "Инвинсибл". Двенадцатого июня британские морские пехотинцы и парашютисты окружили Порт-Стэнли. Пятнадцатого июня 10-тысячный аргентинский гарнизон капитулировал. Вооруженный конфликт завершился победой Британии, вернувшей под контроль свои заморские владения.

В общей сложности во время боевых действий, которые продолжались 74 дня, погибли 649 аргентинских военнослужащих, 1188 человек были ранены. Потери британцев составили 258 убитыми, 777 ранеными.