"Больше Европы": Порошенко намерен создать "четыре союза" с ЕС

Председатель Европейского совета Дональд Туск, президент Украины Петр Порошенко и председатель Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкер во время саммита Восточного партнерства в Брюсселе. 24 ноября 2017

Председатель Европейского совета Дональд Туск, президент Украины Петр Порошенко и председатель Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкер во время саммита Восточного партнерства в Брюсселе. 24 ноября 2017

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Украина надеется создать "четыре союза" с ЕС, заявил президент страны Петр Порошенко в ходе саммита "Восточного партнерства", который прошел в Брюсселе.

Речь идет о таможенном и энергетическом союзах, а также о едином цифровом рынке и ассоциации с Шенгенской зоной. Порошенко назвал эти направления "верным путем на этом этапе" и отметил, что Киев хочет видеть "больше Европы в Украине".

Помимо этого, Порошенко договорился о продолжении работы над так называемым "планом Маршалла" для Украины, который предусматривает выделение стране финансовой помощи от Евросоюза.

Довольны не все

В итоговом коммюнике участники саммита "высоко оценили" соглашения о евроассоциации, подписанные Украиной, Грузией и Молдавией. Отмечается, что масштабы сотрудничества с этими странами "определяются амбициями и нуждами ЕС и партнеров, а также скоростью и качеством реформ".

Итоговое заявление саммита не полностью удовлетворило председателя Евросовета Дональда Туска. "Я бы предпочел, чтобы заявления в декларации были более амбициозны", — заявил он. При этом Туск отметил, что в данном случае главной целью является демонстрация единства.

В МИД Белоруссии заявили, что одним из главных итогов мероприятия стало отсутствие в итоговом документе выпадов против Москвы. По словам министра иностранных дел страны Владимира Макея, страны-участницы имеют "понимание того, что обеспечение мира и безопасности региона невозможно без России, или за счет России, или в ущерб России".

"Восточное партнерство" выдыхается

Итоги саммита показывают, что "Восточное партнерство" как судьбоносная политическая и экономическая инициатива Евросоюза выдыхается, считает постпред России при ЕС Владимир Чижов.

По мнению дипломата, это связано с разным отношением европейских стран к этой инициативе. "От этой всей задумки осталась пропагандистская оболочка и, за неимением многостороннего содержания, в первую очередь экономического, набор двусторонних проектов, которые для создания видимости успеха подводятся под крышу этого "Восточного партнерства". Я не склонен переоценивать историческое значение этого мероприятия. Я прочитал итоговый документ. Там содержания существенно меньше, чем слов", — заявил он.

Чижов отметил, что инициативы Украины по внесению в итоговый документ поправок, касающихся России, окончились неудачей.