Трамп заявил, что отказался вновь стать "человеком года" по версии Time

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американский журнал Time предложил ему снова стать "человеком года", однако он отказался.

"Журнал Time звонил, чтобы сообщить, что вероятно меня назовут "человеком года", как в прошлом году, но тогда мне надо было бы согласиться на интервью и большую съемку. Я сказал, что возможно это не лучшая идея, и не стал участвовать. Все равно спасибо!" — написал Трамп в Twitter.

Time Magazine called to say that I was PROBABLY going to be named "Man (Person) of the Year,” like last year, but I would have to agree to an interview and a major photo shoot. I said probably is no good and took a pass. Thanks anyway! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 ноября 2017 г.

​Согласно опросу на сайте издания, в списке возможных кандидатов на это звание в 2017 году по версии читателей лидирует наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.

Дональд Трамп в прошлом году стал "человеком года" по версии Time, сумев обойти экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга. Свой выбор редакция издания объяснила тем, что Трамп, победив на президентских выборах, оказал наибольшее влияние на события 2016 года.

"Человек года" по версии журнала Time определяется ежегодно, начиная с 1927 года. Вплоть до 1950-го лауреатами становились конкретные личности, однако позднее звание получали и абстрактные персонажи.

Из граждан России и СССР "человеком года" становились Иосиф Сталин (дважды), Никита Хрущев, Михаил Горбачев, Юрий Андропов и Владимир Путин.