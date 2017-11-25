Более 20 человек госпитализировали в результате пожара в отеле в Батуми

ТБИЛИСИ, 25 ноя – РИА Новости. Госпитализация в результате пожара в батумской гостинице понадобилось 21 гражданам, заявил заместитель министра здравоохранения Грузии Заза Сопромадзе журналистам.
"На месте мобилизованы бригады скорой помощи. Госпитализация в клиники понадобилась 21 гражданам, троих из них уже выписали. Остальные 18 человек находятся в разных клиниках города, их жизни не грозит опасность и их состояние не тяжелое", — заявил Сопромадзе журналистам.
По его словам, среди госпитализированных есть один сотрудник пожарной службы, который все еще проходит лечение. Сопромадзе добавил, что большинство госпитализированных получили интоксикацию от задымления.
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