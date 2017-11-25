Президент Грузии соболезнует семьям погибших при пожаре в Батуми

ТБИЛИСИ, 25 ноя – РИА Новости. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в гостинице "Леогранд" в Батуми, его заявление распространено администрацией главы государства.

Пожар возник в пятницу вечером, его жертвами стали 11 человек, около 20 пострадали. По данным грузинского Первого канала, он начался в спа-центре, где находились участницы конкурса "Мисс Грузия". Все они были эвакуированы и не пострадали. По данным МВД, прокуратура начала расследование, предварительно основной причиной гибели людей считается несоблюдение норм безопасности: у здания не было пожарной лестницы.

"От всего сердца выражаю соболезнования семьям и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Благодарю спасателей-пожарных, всех, кто ценой большого риска смог спасти жизни людей. Надеюсь, что следствие в кратчайшие сроки установит причины возникновения пожара", — сказано в заявлении.

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