МОМ раскрыла данные о гибели и пропаже мигрантов за последние 17 лет

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Не менее 33 761 человек погибли или пропали без вести за период с 2000 по 2017 год при попытке добраться до Европы через Средиземное море, сообщается в отчете Международной организации по миграции.

Как сообщается, отчет был составлен на основе данных о найденных телах и показаний свидетелей.

Организация назвала средиземноморский маршрут "самым смертоносным в мире", и подчеркнула, что реальные реальные цифры погибших могут быть значительно больше. При этом самое высокое количество потерь, более 5 тысячи человек, зафиксировано в 2016 году, после того, как был закрыт короткий и менее опасный маршрут из Турции в Грецию.

"Блокирование коротких и менее надежных дорог может повлечь открытие долгих и более опасных маршрутов, тем самым увеличивая вероятность смерти в море", — отмечается в отчете.

Согласно данным организации, более 2,5 миллиона человек нелегально пересекли Средиземное море с 1970-х годов по настоящее время.