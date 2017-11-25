МВД Грузии уточнило число погибших при пожаре в отеле в Батуми

ТБИЛИСИ, 25 ноя — РИА Новости. Жертвами пожара в отеле в Батуми стали 11 человек, среди них иностранцы, сообщил в ночь на субботу глава МВД Грузии Георгий Гахария.

Ранее МВД Грузии сообщало о 12 погибших при пожаре в гостинице "Леогранд" в Батуми, который возник в пятницу вечером. По данным грузинского Первого канала, пожар возник в спа-центре, где находились участницы конкурса "Мисс Грузия". По данным дирекции "Мисс Грузия", все участницы были вовремя эвакуированы и никто из них не пострадал.

"По моей информации, погибли 11 человек. Около 10-12 человек находятся на лечении в разных медицинских учреждениях. Хочу подчеркнуть, что несмотря на то что нам удалось вывезти из задымления большое количество людей, но я хочу выразить соболезнования по поводу погибших", — цитирует заявление Гахарии агентство "Sputnik Грузия".

Гахария сообщил, что прокуратура начала расследование причин пожара. Предварительно основной причиной гибели людей считается несоблюдение норм безопасности: у здания не было пожарной лестницы.

Глава МВД Грузии добавил, что не может исключить увеличение числа жертв. Пожар ликвидирован, идет проверка этажей.

Уголовное дело было переквалифицировано с "уничтожение вещи" на "нарушение правил противопожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более человек", что карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет, передает агентство.