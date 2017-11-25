Около 15 человек остаются в больницах после пожара в Батуми

ТБИЛИСИ, 25 ноя — РИА Новости. Среди пострадавших при пожаре в гостинице "Леогранд" в Батуми есть граждане Израиля и Турции, среди погибших также могут быть иностранцы, передает в ночь на субботу агентство "Sputnik Грузия" со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

Ранее МВД Грузии сообщало о 12 погибших при пожаре в гостинице "Леогранд" в Батуми, который возник в пятницу вечером. По данным грузинского Первого канала, пожар возник в спа-центре, где находились участницы конкурса "Мисс Грузия". По данным дирекции "Мисс Грузия", все участницы были вовремя эвакуированы и никто из них не пострадал.

"Среди погибших при пожаре в гостинице в Батуми могут быть иностранцы… В больницы доставлены около 15 человек — известно, что среди них есть граждане Турции и Израиля", — пишет издание.