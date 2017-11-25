МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Кубинский лидер Рауль Кастро встретился с главой МИД КНДР Ли Ён Хо, который находится на Кубе с официальным визитом, сообщает радиостанция Radio Rebelde.

© AP Photo / Korean Central News Agency via Korea News Service Куба выступила за мир и диалог на Корейском полуострове

Ранее сообщалось, что глава МИД КНДР Ли Ён Хо вылетел в пятницу на прошлой неделе с официальным визитом на Кубу.

Радиостанция отмечает, что в ходе "братской встречи обе стороны заявили о дружественных связях, существующих между двумя странами, и общались на международные темы, вызывающие общий интерес".

Глава северокорейского МИД передал соболезнования от лидера КНДР Ким Чен Ына в связи с кончиной лидера кубинской революции Фиделя Кастро.

КНДР и Куба поддерживают дипломатические отношения с 1960 года, развивают контакты в области культуры, а в 2013 году подписали протокол о развитии связей в области науки и техники, который также предусматривает "обмен товарами".

Летом 2015 года Гавану посетил секретарь по международным связям Трудовой партии КНДР Кан Сок Су, он провел встречу с кубинским лидером Раулем Кастро. Ответный визит первого зампреда Госсовета Кубы Мигеля Диаса-Канеля в КНДР состоялся в сентябре того же года. В Пхеньяне он провел встречу с Ким Чен Ыном, в ходе которой, как сообщалось, стороны обсудили вопросы двусторонних отношений и сотрудничества.