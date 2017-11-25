МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Кубинский лидер Рауль Кастро встретился с главой МИД КНДР Ли Ён Хо, который находится на Кубе с официальным визитом, сообщает радиостанция Radio Rebelde.
Радиостанция отмечает, что в ходе "братской встречи обе стороны заявили о дружественных связях, существующих между двумя странами, и общались на международные темы, вызывающие общий интерес".
Глава северокорейского МИД передал соболезнования от лидера КНДР Ким Чен Ына в связи с кончиной лидера кубинской революции Фиделя Кастро.
Летом 2015 года Гавану посетил секретарь по международным связям Трудовой партии КНДР Кан Сок Су, он провел встречу с кубинским лидером Раулем Кастро. Ответный визит первого зампреда Госсовета Кубы Мигеля Диаса-Канеля в КНДР состоялся в сентябре того же года. В Пхеньяне он провел встречу с Ким Чен Ыном, в ходе которой, как сообщалось, стороны обсудили вопросы двусторонних отношений и сотрудничества.