По состоянию здоровья: Плотницкий ушел в отставку с поста главы ЛНР

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья. До выборов обязанности главы ЛНР будет исполнять министр госбезопасности Леонид Пасечник. Плотницкий назначен уполномоченным от Луганска по исполнению минских соглашений по Донбассу. Об этом сообщил спикер парламента республики Владимир Дегтяренко.

По словам Пасечника, на решение об отставке оказали влияние многочисленные боевые ранения и контузия. Он поблагодарил Плотницкого за оказанное доверие и отметил его "огромный вклад в процесс мирного урегулирования".

По конституции ЛНР, решение о досрочном прекращении полномочий главы республики принимается Народным советом. Дегтяренко выразил уверенность в том, что депутаты поддержат кандидатуру Пасечника на должность и.о. Луганской народной республики.

Договоренности в силе

В своем заявлении Пасечник заявил о приверженности минским соглашениям по Донбассу и пообещал, что ЛНР будет последовательно исполнять взятые на себя обязательства.

В свою очередь полпред ДНР в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин сообщил, что минский процесс будет продолжен в прежнем режиме. "Нет никаких негативных предпосылок после отставки Игоря Плотницкого с поста главы республики, так как он теперь назначен уполномоченным от Луганской народной республики по исполнению Минских соглашений", — говорится в заявлении Пушилина.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал правильным назначение Плотницкого уполномоченным от ЛНР по минским соглашениям по Донбассу. Выбор Пасечника и.о. главы ЛНР он считает выверенным. "Жизнь покажет, как он справится со своими обязанностями. Дай бог, чтобы у него все получилось, ситуация в регионе непростая", — заявил парламентарий.

В штатном режиме

Глава Совета министров ЛНР Сергей Козлов заявил, что правительство работает в штатном режиме. Он рассказал, что ранее уже доложил Пасечнику о работе Совета министров и получил от него первые указания.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко поздравил Пасечника со вступлением в должность.

"В условиях войны и экономической блокады это тяжелая задача, но я уверен, что вы с честью справитесь с ней. Уверен также, что мы будем эффективно вместе противостоять киевской агрессии и строить мирную жизнь", — говорится в заявлении Захарченко.