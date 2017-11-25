Порошенко рассказал о финальной резолюции саммита Восточного партнерства

КИЕВ/БРЮССЕЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что позиция по миротворцам в Донбассе включена в финальную резолюцию саммита Восточного партнерства, при этом в заявлении говорится лишь о присутствии ЕС в конфликтных зонах в общем, Украина в этом контексте не упоминается.

Саммит Восточного партнерства прошел в Брюсселе в пятницу.

По утверждению Порошенко, Украина смогла "объединить" ЕС вокруг миротворческой миссии в Донбассе и включить этот вопрос в финальную резолюцию саммита Восточного партнерства.. Источник в Евросоюзе, комментируя РИА Новости заявление Порошенко, отметил, что идея о миротворцах может содержаться в шестом параграфе документа, где говорится, что "участники саммита приветствуют усилия и более значимую роль ЕС в разрешении конфликтов…. в том числе путем присутствия на месте, когда это является целесообразным".

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев, Вашингтон, Берлин и Париж почти завершили подготовку совместного проекта резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. По данным газеты Wall Street Journal, Белый дом намерен предложить план по размещению на востоке Украины 20 тысяч "голубых касок".

Президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях.