Порошенко рассказал о финальной резолюции саммита Восточного партнерства

КИЕВ/БРЮССЕЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что позиция по миротворцам в Донбассе включена в финальную резолюцию саммита Восточного партнерства, при этом в заявлении говорится лишь о присутствии ЕС в конфликтных зонах в общем, Украина в этом контексте не упоминается.
По утверждению Порошенко, Украина смогла "объединить" ЕС вокруг миротворческой миссии в Донбассе и включить этот вопрос в финальную резолюцию саммита Восточного партнерства.. Источник в Евросоюзе, комментируя РИА Новости заявление Порошенко, отметил, что идея о миротворцах может содержаться в шестом параграфе документа, где говорится, что "участники саммита приветствуют усилия и более значимую роль ЕС в разрешении конфликтов…. в том числе путем присутствия на месте, когда это является целесообразным".
Президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях.