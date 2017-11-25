МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Украины уже начали подготовку к введению миротворцев ООН в Донбасс, заявил начальник начальник генштаба и главнокомандующий украинской армией Виктор Муженко.украинскому изданию "Тиждень".
По словам Муженко, предполагается "переформатирование сил и средств", участвующих в конфликте на Донбассе, с учетом миротворцев.
Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Украина, США, Германия и Франция практически разработали проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. По данным Wall Street Journal, ссылающейся на дипломатические источники в США и ЕС, Вашингтон намерен предложить план по размещению в Донбассе 20 тысяч международных миротворцев.
Президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях.