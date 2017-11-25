Главком ВСУ заявил о подготовке к введению миротворцев в Донбасс

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Украины уже начали подготовку к введению миротворцев ООН в Донбасс, заявил начальник начальник генштаба и главнокомандующий украинской армией Виктор Муженко.

"Когда уже будет конкретное решение о развертывании миссии, ее составе и мандате, мы сможем говорить о наших конкретных мерах и их сроках. Но подготовительная работа уже ведется. Если политическое руководство определило это приоритетом, то мы должны быть к этому готовы", — сказал генерал в интервью украинскому изданию "Тиждень"

По словам Муженко, предполагается "переформатирование сил и средств", участвующих в конфликте на Донбассе, с учетом миротворцев.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Украина, США, Германия и Франция практически разработали проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. По данным Wall Street Journal, ссылающейся на дипломатические источники в США и ЕС, Вашингтон намерен предложить план по размещению в Донбассе 20 тысяч международных миротворцев.

Президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях.