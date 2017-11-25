В США 31-летнего мужчину приговорили к 472 годам тюрьмы

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В США 31-летнего Брока Фрэнклина приговорили к 472 годам лишения свободы за похищение женщин и девочек и принуждение их к проституции, сообщает CBS Denver. Это самое суровое наказание за торговлю людьми в истории США.

В штате Колорадо Фрэнклина признали виновным в 30 преступлениях, связанных с похищением женщин и девочек и принуждением их к проституции. Мужчина руководил группировкой, продававшей людей в сексуальное рабство. В то время, как защита предложила 96 лет наказания, обвинители запросили 616 лет лишения свободы. В итоге обвинение было удовлетворено окончательным приговором суда.

"Такое наказание означает, что в Колорадо не намерены мириться с подобным насилием над людьми", — заявила официальный представитель прокурора штата Джанет Дрейк.

По данным следствия, мужчина физически принуждал женщин и девочек работать проститутками, накачивал их наркотиками и заставлял вступать с ним в интимную близость. Все жертвы работали в местных отелях.

"Вы не представляете, как из-за него пострадала я и другие женщины, — сказала в ходе слушаний одна из жертв. — Но я выжила — сейчас я свободна от насилия. Надеюсь, он никогда не выйдет из тюрьмы!".