"Не придумывайте поводы": Зеленский раскритиковал возможный запрет "Сватов"

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Актер Владимир Зеленский раскритиковал идею о запрете на Украине сериала "Сваты" из-за участия в нем российского актера Федора Добронравова, которому СБУ запретила въезд в страну.

Украинские СМИ ранее сообщили, что сериалу могут не выдать прокатное удостоверение, поскольку Добронравов приезжал в Крым и "поддерживал публично аннексию Крыма". В СБУ приняли решение запретить актеру въезжать на территорию Украины.

В своем видеообращении Зеленский заявил, что между Добронравовым и теми, кто последние 15 лет работал над сериалом "Сваты", нет никакой связи. "Если сейчас задача у СБУ и всех наших комитетов — просто забрать этот сериал у людей, так вы так и скажите, а не придумывайте различные поводы", — сказал актер.

Зеленский также посоветовал СБУ заняться решением проблем с безопасностью в стране, чтобы "можно было свободно пройти по улице", а не тратить время на запрет "Сватов". "Без этого же никак не растет экономика", — иронично отметил он.

Украинские пользователи соцсетей подвергли Зеленского жесткой критике. Актера, в частности, обвинили в попытках остаться "вне политики" и предложили отправить его в армию, чтобы "перевоспитать". В СБУ артисту ответили, что не имеют полномочий запрещать фильмы или сериалы.

Глава госагентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко заявил, что оснований запрещать телесериал на Украине пока нет. Вместе с тем чиновник отметил, что "Сваты" "создавались для российского рынка", и создатели подобных сериалов, по его мнению, должны быть готовы к связанным с этим рискам.

"Если от Службы безопасности Украины поступит соответствующее представление в министерство культуры о внесении фамилии этого актера в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, и министерство культуры такое решение примет, мы будем обязаны отозвать прокатное удостоверение этого сериала", — сказал он.

Скандал со "Сватами" не остался незамеченным и в России. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что действия украинских спецслужб, которые кажутся абсурдными, преследуют цель "уничтожить нерушимую связь между народами России и Украины, уничтожить язык, уничтожить традиции, уничтожить настоящую, добрую и красивую Украину", написала она в Facebook. При этом она отметила, что разрушить связь между народами двух стран невозможно.