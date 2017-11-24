Пушков назвал слова Мэй о враждебности России к Европе пустой риторикой

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление о России, с которым британский премьер Тереза Мэй планирует выступить на саммите "Восточного партнерства", назвав их пустой риторикой, прикрывающей нищету политики.Sun на эту тему гласит, что "Мэй сегодня обвинит Россию в разделении Европы".
"Пусть Тереза Мэй объяснит, какие враждебные действия Россия предприняла против Британии. Ни одного. Пустая риторика, прикрывающая нищету политики", — написал сенатор в Twitter.