Пушилин: уход Плотницкого не вызовет негативных последствий для "Минска-2"

ДОНЕЦК, 24 ноя — РИА Новости. Реализация минских соглашений будет продолжена, отставка главы ЛНР Игоря Плотницкого не повлияет на их выполнение, заявил в пятницу полпред ДНР в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин.

В пятницу спикер парламента ЛНР Владимир Дегтяренко сообщил, что глава республики Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья, он назначен уполномоченным от Луганска по исполнению минских соглашений по Донбассу. Исполнять обязанности главы ЛНР до выборов по решению Плотницкого будет министр госбезопасности Леонид Пасечник. Сам Пасечник отметил, что Луганск остается приверженным "Минску-2". По словам председателя Совмина ЛНР Сергея Козлова, правительство работает в штатном режиме.

"Минский процесс будет продолжен в прежнем режиме. Нет никаких негативных предпосылок после отставки Игоря Плотницкого с поста главы республики, так как он теперь назначен уполномоченным от Луганской народной республики по исполнению Минских соглашений", — говорится в заявлении Пушилина, распространенном его пресс-службой.