Число жертв пожара в гостинице в Батуми выросло до 12 человек

ТБИЛИСИ, 24 ноя – РИА Новости. Число погибших при пожаре в гостинице в Батуми возросло до 12 человек, сообщает МВД Грузии.

Ранее было известно о четырех жертвах.

"В результате пожара в гостинице "Леогранд" в Батуми, по предварительной информации, погибли 12 человек. На данном этапе идет процесс их идентификации. Спасатели и полицейские осуществили эвакуацию более 100 человек из здания, среди них как гости, так и персонал отеля", — говорится в заявлении.

Пожар в гостинице "Леогранд" в Батуми начался в пятницу вечером. По данным грузинского Первого канала, очаг возгорания был в спа-центре, где находились участницы конкурса красоты "Мисс Грузия". По данным дирекции "Мисс Грузия", все участницы были вовремя эвакуированы и никто из них не пострадал.

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