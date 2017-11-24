Парламентарии Сербии сообщили о давлении на Белград со стороны НАТО

БЕЛГРАД, 24 ноя – РИА Новости. Члены комитета по обороне и внутренним делам Скупщины (парламента) Сербии сообщили российским коллегам о беспрецедентном давлении на Белград со стороны НАТО с целью склонить его к вступлению в Североатлантический альянс, заявил журналистам в Белграде в пятницу заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

В Сербии в пятницу и субботу находится российская парламентская делегация во главе с Климовым, в которую вошли член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк, сенатор Оксана Белоконь, а также вице-спикер Госдумы Петр Толстой. В пятницу состоялась встреча россиян с коллегами в Скупщине.

"На сербов сейчас оказывается беспрецедентное давление, сегодня в разговоре с членами их комитета по обороне и внутренним делам они уверяли, что идет очень мощный нажим, дабы подвигнуть их вступать в НАТО. Это противоречит тем официальным заявлениям, которые мы всегда слышим от натовских структур о том, что мы, мол, никого не заставляем к нам идти, а люди сами идут, и мы не можем им отказать", — заявил Климов.

Он отметил, что это не первый раз, когда в разговоре с региональными партнерами выясняется, что "их буквально пытаются впихнуть в эту военную организацию".

Согласно парламентской резолюции 2007 года, Сербия придерживается нейтралитета в отношении военных союзов, однако парламент страны ратифицировал 12 февраля 2016 года документ о дипломатическом иммунитете для представителей НАТО и логистической поддержке на территории республики.

Индивидуальный план партнерства Сербии с НАТО (IPAP) вступил в силу в марте 2015 года, документ определяет образовательно-техническое сотрудничество, совместные учения и создание положительного имиджа альянса в сербском обществе. Вместе с тем в 2013 году парламент Сербии получил статус наблюдателя в Парламентской ассамблее ОДКБ.