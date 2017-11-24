По делу об убийстве посла Карлова задержан экс-продюсер турецкого ТВ-канала

АНКАРА, 24 ноя – РИА Новости. Бывший продюсер выходящей на турецком государственном телеканале TRT Avaz программы Eko Avaz, глава издательской группы Guru Medya Х.Е. арестован по подозрению в причастности к убийству посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, сообщает в пятницу газета Sabah.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован местными силами безопасности.

По сообщению источника издания в правоохранительных органах, Х.Е. был доставлен в здание суда Анкары, где его допросил ведущий расследование прокурор Адем Акынджи. После этого суд вынес решение об аресте подозреваемого. Х. Е. было предъявлено обвинение в организации убийства посла.

Сообщается, что ранее Х.Е. задерживался в рамках проводимого прокуратурой Стамбула расследования по делу организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO). Подозреваемый якобы признал, что имел связи с FЕТО, однако прервал все контакты с организацией в 2008 году. В рамках расследования было установлено, что в 2012-2013 годах Х.Е. связывался по телефону с находящимся в розыске членом FETO Ондером Айтачем.

Согласно информации издания, X.E. издавал журналы Türksoy, Gündem Rusya, Gündem Avrasya и гендиректором организации Eurasian House, организовавшей в декабре 2016 года в Москве конференцию "Экономический взгляд на турецко-российские отношения".