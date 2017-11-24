Ядерные отходы: зачем Украина строит хранилище на границе с Белоруссией

МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Строительство централизованного хранилища отработанных ядерных отходов (ЦХОЯТ) под Киевом вызывает озабоченность экологов и общественности, в том числе, в соседней Белоруссии, сообщает Sputnik Беларусь.

Авторы проекта хранилища считают, что оно позволит обеспечить Украине политическую и энергетическую безопасность. Экологи возражают: в стране, где "все переворачивается", играть с ядерными отходами опасно.

Централизованное хранилище отработанных ядерных отходов начали строить на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС в ноябре. На церемонии начала строительства, помимо украинских чиновников, присутствовали посол США в Украине Мари Йованович и президент американской компании Holtec International Крис Сингх. Технологии поверхностного "сухого" хранения отработанных ядерных отходов (ОЯТ), которые разработала эта компания, будут применяться на украинском ЦХОЯТ.

Предполагается, что площадка заработает в 2019 году. Сюда будет свозиться отработанное топливо с Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. На еще одной украинской АЭС — Запорожской — создано собственное пристанционное хранилище ОЯТ.

Сейчас Украина вывозит отработанные ядерные отходы в Россию. Эта процедура ежегодно обходится стране в сумму порядка 200 миллионов долларов. С учетом непростых отношений с восточным соседом существует риск, что сотрудничество в ядерной области может быть свернуто.

"Ядерная энергетика составляет около 60% производства электроэнергии в Украине, а отказ принимать отходы может поставить на колени отрасль", — заявил экс-глава Госатома Украины Георгий Копчинский.

Помимо рисков, связанных с политической и энергетической безопасностью, Украина теряет деньги, уверен экс-глава украинского Госатома. Он привел в пример Россию, где уже научились регенерировать отработанное ядерное топливо и использовать его повторно в мирных целях.

При этом экс-глава Госатома признал, что в обозримом будущем денег на строительство завода по регенерации ОЯТ у Украины не будет. Цена вопроса — десятки миллионов долларов.

Он также пояснил, что возить свое топливо в западную Европу на переработку у Киева вряд ли получится из-за сложности транспортировки.Первоначальные вложения в ЦХОЯТ, по словам Копчинского, составят 400 миллионов долларов.

"400 миллионов — это первая очередь, и дальше площадки будут развиваться до окончательного проектного решения. Такое совмещение строительных работ и эксплуатации будет продолжаться порядка 10 лет. Поэтому с каждым годом стоимость будет увеличиваться", — уточнил он.

Стоимость работ — это второй после экологической безопасности вопрос, который беспокоит украинскую общественность.

"Первоначально договор, который подписывался 12 лет назад, если вспомнить, был подписан на 150 миллионов долларов. Сегодня же цена выросла до 1 миллиарда 400 миллионов долларов", — рассказал член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

При этом он отметил, что никаких объяснений столь существенному удорожанию дано не было.

Экс-глава Госатома уверен, что площадка будет безопасна. Ее строят по самым современным технологиям и под контролем МАГАТЭ. Также, по его мнению, строительство в зоне отчуждения на самой границе с Белоруссией не должно доставить проблем соседям.

У украинских экологов, тем не менее, остаются вопросы к проекту. Почему не было полномасштабного общественного обсуждения? Почему вообще решились на этот проект с учетом периодически возникающих аварий в атомной энергетике? А если и решились, то почему возводят такой потенциально опасный объект недалеко от столицы?

"Ядерное топливо у нас будут вести через Киев — это в стране, где постоянно все переворачивается, сталкивается, взрывается — вспомним наши склады. Царит безалаберность. Можно ли ребенку давать играть с опасной бритвой? Нет. Можно ли в нашей стране давать нашему правительству играть в атомную энергетику? Нет. Наведите сначала порядок, сделайте сначала, чтобы работал государственный контроль, чтобы он был эффективным, тогда о чем-то можно говорить", — задался вопросом директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

Эколог высказал опасение, что вопреки заверениям властей, что на ЦХОЯТ будут храниться только отработанные украинские ядерные отходы, под Киев могут повезти и ОЯТ из других стран.

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