Россия отправляет на поиски аргентинской подлодки самую современную технику

МАР-ДЕЛЬ-ПЛАТА (Аргентина), 24 ноя — РИА Новости. Транспортный самолет и океанографическое судно, которые Россия отправила в Аргентину на поиски пропавшей подводной лодки "Сан-Хуан", располагают самым современным оборудованием для поиска субмарины и ее экипажа, заявил РИА Новости российский консул в Мар-дель-Плата Юрий Кузнецов.

"Техника на судне и на самолете, которые идут от России, очень современная", — заявил Кузнецов.

Он отметил, что после трагедии с подлодкой "Курск" (2000), когда погибли все члены экипажа, Россия модернизировала "всю свою технику для похожих случаев". "Эта современная технология — то, что они сюда привозят", — заявил консул.

"Думаю, что Россия будет продолжать (поиски), пока субмарина не будет обнаружена, потому что в этом смысле она (Россия) очень настойчива", — сказал Кузнецов.

Консул также призвал высказывать суждения о судьбе лодки только после того, как она будет обнаружена.

Подводный корабль ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту подлодки в море вышли 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.

Представитель ВМС Аргентины Энрике Балби сообщил в четверг, что имеется информация об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением подводной лодки "Сан-Хуан".

Ранее в пятницу российское военное ведомство сообщило, что группа специалистов ВМФ России вылетела в Аргентину для участия в поиске подлодки "Сан-Хуан". В состав группы вошли командир и операторы телеуправляемого необитаемого подводного аппарата "Пантера плюс", водолазы-глубоководники и водолазный врач. Старшим группы российских военных спасателей назначен глава НИИ спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ Сергей Башмаков.

Также в район проведения поисковой операции перенаправлено океанографическое исследовательское судно "Янтарь" ВМФ России, оборудованное двумя глубоководными аппаратами, позволяющими проводить обследования на глубине до 6 км.