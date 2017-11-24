"Черная пятница" не стала черной: ЧП в Лондоне оказалось ложной тревогой

ЛОНДОН, 24 ноя — РИА Новости. Инцидент в лондонском метро, в котором полиция и жители города заподозрили теракт, оказался ложной тревогой.

Первые сообщения о стрельбе на станции Oxford Circus поступили в полицию в 16.37 (19.37 мск), на место прибыли сотрудники Британской транспортной полиции и Скотланд-Ярда, в том числе вооруженные, а также три пожарных расчета. Станция метро Oxford Circus и соседняя с ней Bond Street были закрыты, все находившиеся на станциях люди-эвакуированы. Тем, кто был на Оксфорд-стрит, представители правоохранительных органов велели зайти внутрь зданий.

Очевидцы рассказывали о царившей на станции панике, в некоторых таблоидах даже появились сообщения о грузовике, въехавшем в толпу. Однако вскоре полиция сообщила, что никаких пострадавших, за исключением женщины, получившей незначительную травму при выходе со станции Oxford Circus, нет.

В то же время по свидетельству корреспондента РИА Новости, быстро добравшегося до места событий, паники среди британцев, уже привыкших к инцидентам в Лондоне, не было. В метро пассажиры соблюдали спокойствие и следовали указаниям работников подземки. На самой Oxford Street кто-то наблюдал за происходящим на оцепленном участке дороги, кто-то фотографировал и делал селфи. Некоторые лондонцы даже продолжили шопинг в открытых, несмотря на инцидент, магазинах: "черная пятница" — это традиционный для Великобритании день скидок и распродаж.

Еще одному корреспонденту РИА Новости, который направился к месту предполагаемого ЧП из другого района города, пришлось выйти на соседней с Oxford Circus станции Green Park, поезда на Oxford Circus не останавливались. Станция Green Park работала только на выход, у входа на станцию была толпа из тысяч людей, ЧП пришлось на час пик и все хотели успеть по своим делам, кто домой, кто на вечеринку. Улица Пиккадилли, на которую выходит станция, оказалась запружена людьми, машинами и переполненными двухэтажными автобусами. Вблизи станций метро не работал мобильный интернет и телефонная связь.

Однако уже около 18.00 (21.00 мск) правоохранительные органы сообщили, что нет не только пострадавших и подозреваемых, но и никаких свидетельств стрельбы.

Буквально через двадцать минут после этих радостных для Лондона сообщений последовало сообщение управляющего лондонской подземкой предприятия "Транспорт для Лондона" о том, что станции Oxford Circus и Bond Street открыты, и поезда останавливаются на них в обычном режиме. Открыли и Green Park, туда сразу хлынула недовольная толпа граждан. В целом на центральных улицах города обстановка ближе к вечеру была уже почти хаотической, люди беспорядочно сновали между стоящими в пробках машинами по проезжей части, а автомобилисты сигналили.

На глазах корреспондента РИА Новости произошло мини-ДТП: женщина за рулем малолитражки проехала на красный свет, задев левым передним колесом велосипедиста. К счастью, травм мужчина не получил, инцидент был быстро исчерпан: автомобилистка, проигнорировав стук в боковое стекло, яростные вопли велосипедиста и недовольные возгласы прохожих, просто уехала.

Очень скоро Британская транспортная полиция объявила, что снимает оцепление вокруг Oxford Circus.

"Черная пятница" осталась просто днем распродаж, не став черной в мрачном смысле этого слова.