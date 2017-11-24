Глава ЛНР Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (323)

ЛУГАНСК, 24 ноя — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья, он назначен уполномоченным от Луганска по исполнению минских соглашений по Донбассу. Исполнять обязанности главы ЛНР по решению Плотницкого до выборов будет министр госбезопасности Леонид Пасечник.

В ЛНР уже заявили, что остаются приверженными "Минску-2". По словам председателя Совмина ЛНР Сергея Козлова, правительство работает в штатном режиме.

Плотницкий возглавил ЛНР в августе 2014 года, он также победил на выборах главы республики, прошедших в ноябре того же года.

Отставка

Об отставке Плотницкого сообщил в пятницу спикер парламента ЛНР Владимир Дегтяренко. Согласно конституции ЛНР, решение о досрочном прекращении полномочий главы республики принимается Народным советом.

"Поступило заявление Плотницкого Игоря Венедиктовича о сложении с себя полномочий исполняющего обязанности главы республики и его заявление о назначении на должность главы республики Пасечника Леонида Ивановича", — говорится в заявлении Дегтяренко.

Как отметил Дегтяренко, у него нет сомнений, "что Народный совет поддержит кандидатуру Пасечника Леонида Ивановича на должность исполняющего обязанности главы Луганской народной республики".

"Все необходимые для этого изменения в нормативно-правовые акты будут внесены безотлагательно", — добавил он.

В свою очередь глава Совета министров ЛНР Сергей Козлов заверил, что правительство работает в штатном режиме.

"Сегодня я доложил и.о. главы Луганской народной республики Пасечнику Леониду Ивановичу о работе Совета министров и получил от него указания. Совет министров продолжает работать в штатном режиме", — говорится в заявлении Козлова, опубликованном Луганским информационном центром.

Сам Плотницкий пока не делал никаких заявлений.

Луганск останется привержен "Минску-2".

И.о. главы ЛНР Пасечник поблагодарил Плотницкого за его огромный вклад в процесс мирного урегулирования в Донбассе.

"Я благодарен Игорю Венедиктовичу за его решение и оказанное доверие. Игорь Венедиктович внес огромный вклад в процесс мирного урегулирования", — говорится в заявлении Пасечника, опубликованном на Луганском информационном центре.

Он подчеркнул, что Плотницкий "является одним из подписантов минских соглашений", с пятницы он назначен уполномоченным от ЛНР по исполнению "Минска-2".

Говоря об изменениях в руководстве ЛНР, Пасечник подчеркнул, что сам он "привержен минским соглашениям" по Донбассу, а Луганск будет "последовательно исполнять взятые в соответствии с этими соглашениями на себя обязательства".