Полиция на Украине занялась инцидентом с кошкой, задушившей младенца

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Полиция в Харьковской области занялась расследованием гибели трехмесячного младенца, которого задушила кошка, говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Несчастный случай произошел, когда ребенок остался без присмотра. Мальчика вывезли во двор в коляске и на некоторое время оставили там одного.

"Когда взрослые вернулись, то увидели, что в коляску залезла кошка и легла ребенку на лицо. По предварительным выводам экспертов, смерть мальчика наступила в результате асфиксии (удушения – прим. ред)", — говорится в сообщении пресс-службы ГУНПУ в Харьковской области.

Как сообщает полиция, досудебное расследование ведется по статье о злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет.