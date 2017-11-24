Замминистра обороны Чехии пострадал в пьяной драке из-за женщины

ПРАГА, 24 ноя — РИА Новости. Необыкновенных драчунов пришлось разнимать на этой неделе полицейским в курортном городке Шпиндлеров Млин на севере Чехии: ими оказались рядовой военной полиции и замминистра обороны страны Павел Беран, который проводил здесь семинар со своими подчиненными, сообщил в пятницу пражский портал Aktuálné.
Замминистра после инцидента заявил, что на него по неизвестным причинам напал незнакомый человек. Удар нападавшего в лицо привел к перелому носа у замминистра. "Эта рана, к сожалению, будет иметь постоянные последствия", — вздохнул, протрезвев, один из руководителей военного ведомства Чехии.
Ни минобороны, ни военная полиция не хотят комментировать данный инцидент. Но каждый из драчунов, как сообщило издание, может быть так или иначе наказан потерей своего рабочего места или хотя бы предновогодней премии. Как сообщил представитель военного ведомства Ян Пейшек, происшествие находится в стадии проверки военной полицией.