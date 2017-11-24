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Замминистра обороны Чехии пострадал в пьяной драке из-за женщины

23:0124.11.2017
(обновлено: 23:08 24.11.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗарубежные страны. Чехия. Архивное фотоЗарубежные страны. Чехия. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ПРАГА, 24 ноя — РИА Новости. Необыкновенных драчунов пришлось разнимать на этой неделе полицейским в курортном городке Шпиндлеров Млин на севере Чехии: ими оказались рядовой военной полиции и замминистра обороны страны Павел Беран, который проводил здесь семинар со своими подчиненными, сообщил в пятницу пражский портал Aktuálné.

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© AFP 2017 / Petras Malukas
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"Замминистра обороны Павел Беран на выездном заседании руководимого им экономического сектора ведомства подрался с рядовым военной полиции. Пару пьяных бойцов вынуждены были растаскивать вызванные сотрудники городской полиции. В результате драки у замминистра сломан нос, а у его противника зафиксировано сотрясение мозга и другие ранения", — говорится в сообщении.

Замминистра после инцидента заявил, что на него по неизвестным причинам напал незнакомый человек. Удар нападавшего в лицо привел к перелому носа у замминистра. "Эта рана, к сожалению, будет иметь постоянные последствия", — вздохнул, протрезвев, один из руководителей военного ведомства Чехии.

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© AFP 2017 / Yoshikazu Tsuno
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Согласно источнику портала в минобороны, причина драки весьма тривиальна — cherchez la femme ("ищите женщину"), в данном случае — одну из подчиненных замминистра, которая ранее была его "близкой знакомой". Однако сам Беран утверждения коллег о бывшей любовнице как причине пьяной драки отрицает, повторяя, что не знает напавшего на него мужчину.

Ни минобороны, ни военная полиция не хотят комментировать данный инцидент. Но каждый из драчунов, как сообщило издание, может быть так или иначе наказан потерей своего рабочего места или хотя бы предновогодней премии. Как сообщил представитель военного ведомства Ян Пейшек, происшествие находится в стадии проверки военной полицией.

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