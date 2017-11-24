В грузинском Батуми при пожаре в гостинице погибли четыре человека

ТБИЛИСИ, 24 ноя — РИА Новости. Четыре человека погибли и шесть пострадали, в том числе пожарный, в результате крупного пожара в гостинице "Лео гранд" в Батуми, сообщила журналистам сотрудница скорой помощи.

"Согласно нашей информации, в результате пожара погибли четверо, а повреждения получили шесть человек. Все они госпитализированы с тяжелыми отравлениями и ожогами",- заявила она.

По данным грузинского Первого канала, пожар вспыхнул в пятницу вечером в спа-центре гостиницы, где находились участницы конкурса "Мисс Грузия".

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