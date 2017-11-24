Аргентина продолжит поиски пропавшей подлодки "Сан-Хуан"

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что правительство страны продолжит поиски пропавшей подводной лодки "Сан-Хуан" и будет проведено расследование, сообщает издание Nacion.

"Мы надеемся обнаружить подводную лодку в ближайшие дни", — приводит издание слова Макри. "Гарантирую, что мы продолжим поиски, особенно сейчас, когда у нас есть международная поддержка и продвинутые технологии", — приводит портал Infobae слова президента.

Он также отметил, что "необходимо понять, как на подводной лодке, которая была отремонтирована и была в отличном состоянии, по всей видимости, произошел взрыв". "Это потребует серьезного расследования, которое принесет определенность", — отметил Макри.

Он призвал "не искать виновных" до тех пор, пока не появится точной информации о судьбе субмарины. Глава государства также отметил "патриотизм, героизм и мужество" 44 членов экипажа подлодки.

Представитель ВМС Аргентины Энрике Балби сообщил в четверг, что имеется информация об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением подводной лодки "Сан-Хуан".

Подводный корабль ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили о возникшей аварии. На борту подлодки в море вышли 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Дизель-электрическая субмарина была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина — 66 метров. Скорость подводного хода — до 25 узлов.

Ранее в пятницу российское военное ведомство сообщило, что группа специалистов ВМФ России вылетела военно-транспортным самолетом Ан-124 из Петербурга в Аргентину для участия в поиске подводной лодки "Сан-Хуан". В состав группы вошли командир и операторы телеуправляемого необитаемого подводного аппарата "Пантера плюс", водолазы-глубоководники, а также водолазный врач. Старшим группы российских военных спасателей назначен начальник НИИ спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ капитан первого ранга Сергей Башмаков.