Чижов: Россия не упомянута в итоговых документах "Восточного партнерства"

БРЮССЕЛЬ, 24 ноя — РИА Новости. Россия не упомянута в итоговых документах саммита Восточного партнерства, хотя российская тема не могла не фигурировать в ходе дискуссии на встрече, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

В пятницу в Брюсселе прошел пятый саммит Восточного партнерства — инициативы ЕС, призванной укрепить партнерство с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. По итогам было принято совместное заявление, в котором участники признали европейские амбиции ассоциированных стран — Грузии, Молдавии и Украины — и отметили, что инициатива не направлена против кого-либо. К заявлению прикреплен список из 20 конкретных результатов сотрудничества, которых ЕС хотел бы добиться к 2020 году.

"Что касается наличия или отсутствия там российского фактора, могу сказать, что Россия нигде не упомянута. То, что, конечно, в ходе дискуссии российская тема фигурировала, трудно себе представить, чтобы (президент Украины) П.А. Порошенко обошел бы эту тему стороной", — сказал Чижов, комментируя итоги саммита.

При этом он отметил, что предпринятые Украиной в этом отношении инициативы не увенчались успехом.

"Все те поправки, которые, по нашей информации, украинская сторона пыталась внедрить в текст итогового документа, не прошли", — заявил постпред РФ.