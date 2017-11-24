Постпред России при ЕС прокомментировал итоги "Восточного партнерства"

БРЮССЕЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Итоги прошедшего в пятницу в Брюсселе саммита показывают, что "Восточное партнерство" выдыхается как судьбоносная политическая и экономическая инициатива Евросоюза, в итоговом документе больше слов, чем содержания, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

В пятницу в Брюсселе прошел пятый саммит "Восточного партнерства" – инициативы ЕС, призванной укрепить партнерство с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. По итогам было принято совместное заявление, в котором участники признали европейские амбиции ассоциированных стран — Грузии, Молдавии и Украины — и отметили, что инициатива не направлена против кого-либо. К заявлению прикреплен список из 20 конкретных результатов сотрудничества, которых ЕС хотел бы добиться к 2020 году.

"Результаты соответствуют ожиданиям и подтверждают, что как судьбоносная политическая и экономическая инициатива Евросоюза "Восточное партнерство" выдыхается", — сказал Чижов, комментируя итоги мероприятия.

По его словам, "это связано с рядом факторов, в том числе с разным отношением шестерки фокусных стран к этой инициативе, что, кстати, еэсовцы на данном этапе уже открыто признают".

"Так что от этой всей задумки осталась пропагандистская оболочка и, за неимением многостороннего содержания, в первую очередь экономического, набор двусторонних проектов, которые для создания видимости успеха подводятся под крышу этого "Восточного партнерства". Я не склонен переоценивать историческое значение этого мероприятия. Я прочитал итоговый документ. Там содержания существенно меньше, чем слов", — заявил постпред РФ.

Чижов считает, что "достаточно объективно итоги саммита подвел один из его участников, а именно глава белорусской делегации министр иностранных дел (Владимир) Макей, который сказал, что они отразили невысокие ожидания от этого мероприятия".

Он также отметил, что Россия в итоговой декларации не упомянута ни разу. "Конечно, в ходе дискуссии российская тема фигурировала, трудно себе представить, чтобы Порошенко обошел бы эту тему стороной", — сказал он. Однако, инициативы Украины по внесению соответствующих поправок в текст итогового документа окончились неудачей, добавил Чижов.