Захарченко поздравил Пасечника со вступлением в должность и.о. главы ЛНР

ДОНЕЦК, 24 ноя — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко поздравил исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника со вступлением в должность и выразил надежду на эффективное сотрудничество, приводит слова Захарченко его пресс-служба.

"Уважаемый Леонид Иванович поздравляю вас со вступлением в должность исполняющего обязанности главы Луганской народной республики! В условиях войны и экономической блокады это тяжёлая задача, но я уверен, что вы с честью справитесь с ней. Уверен также, что мы будем эффективно вместе противостоять киевской агрессии и строить мирную жизнь", — говорится в сообщении.

В пятницу спикер парламента ЛНР Владимир Дегтяренко сообщил, что глава республики Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья, он назначен уполномоченным от Луганска по исполнению минских соглашений по Донбассу. Исполнять обязанности главы ЛНР до выборов по решению Плотницкого будет министр госбезопасности Леонид Пасечник. Сам Пасечник отметил, что Луганск остается приверженным "Минску-2". По словам председателя Совмина ЛНР Сергея Козлова, правительство работает в штатном режиме.