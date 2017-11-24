Опубликовано видео заявления первых лиц ЛНР об отставке Плотницкого

ЛУГАНСК, 24 ноя — РИА Новости. Видеозапись с заявлением министра госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики Леонида Пасечника, председателя Совмина Сергея Козлова и спикера парламента Владимира Дегтяренко об отставке главы ЛНР Игоря Плотницкого по состоянию здоровья опубликована на Луганском информационном центре.

На видеозаписи Пасечник, Козлов и Дегтяренко зачитывают заявления о том, что Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья, опубликованные ранее на сайте Луганского информационного центра.

В пятницу министр госбезопасности ЛНР Пасечник сообщил, что глава республики Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья, он назначен уполномоченным от Луганска по исполнению минских соглашений по Донбассу. Исполнять обязанности главы ЛНР до выборов по решению Плотницкого будет Пасечник. Он отметил, что Луганск остается приверженным "Минску-2". По словам председателя Совмина ЛНР Козлова, правительство работает в штатном режиме.