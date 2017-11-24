Лондонская полиция сняла оцепление на Оксфорд-стрит после инцидента в метро

ЛОНДОН, 24 ноя — РИА Новости, Наталья Копылова. Полиция Лондона в 18.15 (21.15 мск) сняла оцепление на Оксфорд-стрит после инцидента в метро, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Лондонцы и гости британской столицы продолжили свой шопинг, которым они занимались в "черную пятницу". Некоторые магазины во время работы полицейских отрядов были закрыты, в настоящее время торговцы вновь открыли двери своих заведений.
Как передает корреспондент РИА Новости, на улице Пикадилли машины почти не движутся, люди хаотично переходят дорогу, очень медленно едут переполненные рейсовые автобусы. Слышны звуки летающего над центром города вертолета, полицейских сирен.