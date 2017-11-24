Лондонская полиция сняла оцепление на Оксфорд-стрит после инцидента в метро

ЛОНДОН, 24 ноя — РИА Новости, Наталья Копылова. Полиция Лондона в 18.15 (21.15 мск) сняла оцепление на Оксфорд-стрит после инцидента в метро, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Ранее полиция сообщила об инциденте на станции метро Oxford Circus, в результате которого пострадала женщина. Полиция Лондона и Британская транспортная полиция не подтвердили сообщения о стрельбе на станции. Инцидент в главном торговом районе Лондона произошел в пятничный час-пик и в день одной из предрождественских распродаж, когда магазины были переполнены покупателями.

Лондонцы и гости британской столицы продолжили свой шопинг, которым они занимались в "черную пятницу". Некоторые магазины во время работы полицейских отрядов были закрыты, в настоящее время торговцы вновь открыли двери своих заведений.

Как передает корреспондент РИА Новости, на улице Пикадилли машины почти не движутся, люди хаотично переходят дорогу, очень медленно едут переполненные рейсовые автобусы. Слышны звуки летающего над центром города вертолета, полицейских сирен.