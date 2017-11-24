Итоги "Восточного партнерства": участники саммита приняли декларацию

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В совместном заявлении по итогам саммита "Восточное партнерство" в Брюсселе отметили "европейские устремления" и "европейский выбор" стран-участниц.

В итоговом заявлении отмечается, что участники саммита "высоко оценивают" соглашения о евроассоциации, подписанные Грузией, Молдавией и Украиной.

Участники саммита отметили, что масштабы сотрудничества с этими странами "определяются амбициями и нуждами ЕС и партнеров, а также скоростью и качеством реформ". При этом в заявлении подчеркивается, что "Восточное партнерство" не направлено против какого-либо государства.

В итоговом коммюнике также говорится о необходимости распространять информацию о сотрудничестве ЕС и стран-участниц "Восточного партнерства", а также бороться с дезинформацией.

Итоговое заявление саммита "Восточного партнерства" не полностью удовлетворило председателя Евросовета Дональда Туска. "Я бы предпочел, чтобы заявления в декларации были более амбициозны. Но мы все решили, что проявление нашего единства — самая важная цель", — пояснил он. По его мнению, признание европейских устремлений и европейского выбора ассоциированных с ЕС стран — "ключевое предложение" соглашения об ассоциации.

В МИД Белоруссии подчеркнули, что одним из главных итогов саммита стало отсутствие в итоговом коммюнике выпадов против России. По словам главы ведомства Владимира Макея, у участников саммита "есть понимание того, что обеспечение мира и безопасности региона невозможно без России, или за счет России, или в ущерб России".

Перед саммитом, однако, премьер Великобритании Тереза Мэй призвала европейские страны внимательно следить за Россией, которая якобы является "враждебным государством". По словам Мэй, Россия "угрожает потенциальному росту восточного региона" и "стремится уничтожить нашу коллективную силу".

Украинский президент Петр Порошенко, выступая на пленарной сессии саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе, заявил, что Киев рассчитывает на энергетический союз, цифровой единый рынок, таможенный союз и ассоциацию с Шенгенской зоной. "Мы хотим больше Европы в Украине", — подчеркнул он.

Помимо этого, Порошенко договорился о продолжении работы над так называемым "планом Маршалла" для Украины, который предусматривает выделение стране финансовой помощи от ЕС.

В программе "Восточного партнерства" Евросоюза участвуют Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина. Программа нацелена на их сближение с ЕС и предусматривает интеграцию этих стран в европейскую экономику и увеличение объемов финансовой помощи. Вместе с тем, перспективы членства в Евросоюзе участие в "Восточном партнерстве" не предоставляет.