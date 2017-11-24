Гутерреш призвал привлечь к ответственности организаторов теракта в Египте

Взрыв в мечети в Египте (46)

ООН, 24 ноя — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил атаку в мечети на севере Синая, жертвами которой стали более двухсот человек, сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак

"Генеральный секретарь самым серьезным образом осуждает атаку в мечети во время пятничной молитвы", — говорится в заявлении представителя.

Глава всемирной организации также призвал оперативно привлечь организаторов атаки к ответственности и выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

С осуждением теракта выступили и члены Совета Безопасности. В принятом в пятницу заявлении СБ ООН терроризм во всех формах и проявлениях назван "одной из самых серьезных угроз международному миру и безопасности".

"Любой акт терроризма является преступлением и не имеет оправданий", — отмечается в заявлении.

Члены Совета подчеркнули "необходимость всем государствам бороться с терроризмом в соответствии с Уставом ООН".

Боевики ворвались в мечеть эр-Роуда в деревне Бир-эль-Абд, расположенной к западу от города эль-Ариш, во время пятничной молитвы. Одни взорвали бомбу, другие расстреливали людей, в панике выбегавших из мечети. Когда на место происшествия приехали машины скорой помощи, террористы открыли огонь и по ним.

По последним данным, жертвами теракта стали 235 человек, еще 130 получили ранения.