В Госкино Украины заявили, что пока нет оснований запрещать сериал "Сваты"

КИЕВ, 24 ноя — РИА Новости. Глава госагентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко заявил, что пока нет оснований запрещать на Украине популярный сериал "Сваты" в связи с запретом въезда в страну актеру Федору Добронравову.

Ранее Служба безопасности Украины запретила Добронравову на три года въезд в страну из-за посещений Крыма. Позднее Госкино Украины не исключило, что в связи с этим может отозвать прокатное удостоверение сериала. Один из авторов сериала, лидер студии "Квартал-95" Владимир Зеленский раскритиковал идею отозвать прокатное удостоверение у этого сериала.

"Этот вопрос имеет два аспекта. Есть закон и позиция Госкино с точки зрения выполнения действующего законодательства. В настоящее время в связи с запретом актеру въезда на территорию Украины оснований запрещать сериал нет. Но если от Службы безопасности Украины поступит соответствующее представление в министерство культуры о внесении фамилии этого актера в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, и министерство культуры такое решение примет, мы будем обязаны отозвать прокатное удостоверение этого сериала. Пока такого решения у Минкультуры нет", — цитирует Ильенко украинское агентство "Укринформ".

Он также заявил, что сериал "Сваты" изначально создавался для "российского рынка". "Что касается в целом съемок российских актеров в так называемых украинских сериалах… На самом деле эти сериалы абсолютно делаются на российский рынок, они не являются украинскими. И пусть те, кто их делают, не рассказывают, что они украинские кинематографисты. Они граждане Украины, которые снимают кино для российского рынка. И они несут риски в связи с этим. И должны быть готовы к этим рискам", — заявил Ильенко.

В 2015 году на Украине вступил в силу закон, который позволяет запретить показ фильмов, сериалов и трансляцию песен, "пропагандирующих" силовые структуры России. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявлял, что запрет касается всех "милитаристских" фильмов и сериалов, выпущенных после 1991 года, а также всей российской теле- и кинопродукции, созданной после 2014 года.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".