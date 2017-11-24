ЛОНДОН, 24 ноя — РИА Новости. Поезда лондонского метро не останавливаются на станции Oxford Circus из-за инцидента, в настоящий момент станция не работает, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее полиция сообщила об инциденте на станции метро Oxford Circus, в результате которого пострадала женщина. Полиция Лондона и Британская транспортная полиция не подтвердили сообщения о стрельбе на станции. Инцидент в главном торговом районе Лондона произошел в пятничный час-пик и в день одной из предрождественских распродаж, когда магазины были переполнены покупателями.

По громкоговорителю на станциях Victoria и Green Park объявляют, что станция закрыта. Говорят об этом и машинисты в поездах. Станция Green Park работает только на выход.

Паники в метро не наблюдается, но на входе в метро на станции Green Park множество людей, спешащих с работы. Пассажирам советуют ехать на автобусах.

Над центром города барражирует вертолет.

Управляющее лондонской подземкой предприятие "Транспорт для Лондона" (TfL) ранее сообщило, что станции лондонского метро Oxford Circus и Bond Street, закрытые в связи с предполагаемым инцидентом, открылись и работают в нормальном режиме.