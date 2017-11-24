Станции лондонского метро, закрытые из-за якобы инцидента, открылись

Сотрудники полиции на Оксфорд-стрит в Лондоне, Великобритания. 24 ноября 2017

Сотрудники полиции на Оксфорд-стрит в Лондоне, Великобритания. 24 ноября 2017

ЛОНДОН, 24 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Станции лондонского метро Oxford Circus и Bond Street, закрытые в связи с предполагаемым инцидентом, открылись и работают в нормальном режиме, сообщило управляющее лондонской подземкой предприятие "Транспорт для Лондона" (TfL).

"Oxford Circus и Bond Street открыты, все поезда останавливаются на них, как обычно", — говорится в сообщении TfL.

Ранее Столичная полиция Лондона и Британская транспортная полиция сообщили, что не подтверждают сообщения о стрельбе на станции Oxford Circus.