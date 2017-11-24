Немецкий политик написал письмо школьнику из Нового Уренгоя

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Немецкий политик, бывший премьер-министр Бранденбурга Маттиас Платцек написал письмо российскому школьнику Николаю Десятниченко, который ранее выступил в бундестаге с речью о солдатах вермахта.

В письме говорится, что Платцек ценит инициативу Десятниченко, который "помог разглядеть в немецком солдате человека". По мнению политика, желание поставить себя на место другого — ключ к взаимопониманию между российским и немецким народами.

"Мы не можем исправить ошибки прошлого, но сейчас наша задача заключается в том, чтобы преодолеть проблемы настоящего", — написал Платцек. По его словам, в Германии хорошо понимают, насколько важно уделять внимание истории и делать выводы: "Ответственно подходить к культуре памяти — это не значит отрицать свою вину".

Ранее школьник из Нового Уренгоя Николая Десятниченко выступил в бундестаге с речью на тему Второй мировой войны. Подросток рассказал историю немецкого военного, погибшего под Сталинградом в 1943 году и похороненного рядом с городом Копейск в Челябинской области. По словам мальчика, эта история подвигла его посетить захоронение солдат вермахта. По его словам, не все немцы хотели воевать. Десятниченко завершил выступление цитатой немецкого канцлера Отто фон Бисмарка: "Всякий, кто заглянул в стекленеющие глаза солдата, умирающего на поле боя, хорошо подумает, прежде чем начать войну". <…> Я искренне надеюсь, что на всей земле восторжествует здравый смысл, и мир больше никогда не увидит войн".

Речь Десятниченко вызвала широкий общественный резонанс: с одной стороны его обвиняли в "реабилитации нацистов", некоторые чиновники назвали выступление недопустимым и призвали проверить гимназию и программу обмена, по которой Десятниченко приехал в Германию. В то же время ряд российских политиков встали на защиту школьника: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал прекратить травлю Десятниченко, а губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин заявил, что "не увидел в выступлении пропаганды нацизма".

Оксана Десятниченко, мать подростка, заявила, что ее семья больше не хочет общаться с прессой: "Ребёнок несовершеннолетний, и я как мать хочу его оградить от всего этого. Он очень сильно переживает. Вы же видите, что говорят и что все пишут. И мы все переживаем. Мы не знаем даже, что завтра будет с нами, с нашей семьёй и с нашим сыном". Ранее семья Десятниченко сообщила об угрозах, которые появились после публикаций о речи Николая.