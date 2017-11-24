Депутат Госдумы прокомментировал приход Пасечника на пост и.о. главы ЛНР

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. С приходом на должность и.о. главы республики действующего министра госбезопасности ЛНР Леонида Пасечника на территории будет укрепляться порядок и безопасность, считает зампред комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий ("Единая Россия").

В пятницу министр госбезопасности ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что глава республики Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья, он назначен уполномоченным от Луганска по исполнению минских соглашений по Донбассу. Исполнять обязанности главы ЛНР до выборов по решению Плотницкого будет Пасечник. Он отметил, что Луганск остается приверженным "Минску-2". По словам председателя Совмина ЛНР Сергея Козлова, правительство работает в штатном режиме.

"Будет дальше укрепление порядка, безопасности, более четкая система управления народным хозяйством, должны прийти профессионалы на работу в правительство", — спрогнозировал развитие событий Водолацкий.

При этом парламентарий выразил уверенность, что все "негативное", чтобы было в ЛНР и вызывало недовольство граждан, должно в самое ближайшее время решиться в лучшую сторону.